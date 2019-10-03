Суд отказал в возвращении лицензии на вещание украинскому каналу «112»

В заявлении говорится, что суд не увидел основания для удовлетворения заявления, так как истцы не предоставили суду достаточного количества доказательств, что их правам и свободам причинен вред.

Украинские каналы провели флешмоб за свободу слова. Они молчали 30 минут эфира Подробнее

При этом суд открыл еще одно производство, в котором он рассматривает возможность отмены решения Национального совета об отказе в продлении срока действия лицензии для пяти телеканалов, которые вещают под эмблемой «112».

Нацсовет Украины 26 сентября вынес решение о приостановке действия лицензий на вещание всех каналов, которые принадлежат холдингу «112 Украина». В качестве аргумента надзорный орган заявил, что вещание каналы должны осуществлять как региональные, а не вести ретрансляцию общенационального канала.

При этом каналу оставили право вещать через кабельные сети, спутник и в интернете.

Сегодня же стало известно, что совладельца холдинга «112 Украина» депутата Рады Тараса Козака вызвали на допрос по трем статьям: «терроризм», «финансирование терроризма» и «легализация средств, полученных преступным путем». В эфире «112» он заявил, что для него это стало новостью.

В холдинг «112 Украина» входят телеканалы «112. Украина», ZIK и NewsOne. В июле на двух бенефициарных владельцев телеканала NewsOne завели уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Причиной стала организация телемоста между Москвой и Киевом. Занимавший тогда должность генерального прокурора Юрий Луценко заявил, что одним из бенефициаров является кипрская компания, которая связана с одним из российских банков. Тогда владелец NewsOne Тарас Козак опроверг слова Луценко.

Из-за попытки ограничить вещание журналисты телеканалов «112. Украина», NewsOne и ZIK провели флешмоб против вводимой властями цензуры. В течение получаса у всех, кто появлялся в кадре, рот закрывала черная лента.