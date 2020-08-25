Суд отказал Бритни Спирс, просившей отменить опеку отца

Суд Лос-Анджелеса отказался вносить изменения в постановление о 12-летней опеке Джейми Спирса над дочерью Бритни. Певица просила освободить ее от надзора, но в постановлении суда сказано, что опека продлится до 1 февраля 2021 года.

Как стало известно агентству Reuters, заседание проходило в закрытом режиме в присутствии родителей Бритни Спирс и ее адвокатов.

Джейми Спирс по суду уже почти 12 лет контролирует вопросы, касающиеся финансов, карьеры и личной жизни дочери. Он был назначен опекуном певицы после того, как в 2008 году она попала в психиатрическую лечебницу. На время лечения в 2019 году он временно передал свои полномочия менеджеру дочери Джоди Монтгомери. После выздоровления Джейми Спирс вновь захотел стать опекуном Бритни. Певица, без обоснования своей позиции, просила не восстанавливать его в правах, а оставить опекуном Монтгомери.

У здания суда собрались фанаты певицы, которые провели митинг под девизом «Освободите Бритни» — #FreeBritney. Они считают, что Джейми Спирс держит Бритни в плену, а она, в свою очередь, посылает им через Instagram сигналы о том, что нуждается в помощи и спасении.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) в среду предложил Спирс свою поддержку.

«Если Бритни Спирс хочет восстановить свои гражданские свободы и выйти из-под опеки, мы здесь, чтобы помочь ей», — заявили представители союза.

В середине июля экс-фотограф Бритни Спирс Эндрю Гэллери показал ее письмо, написанное в 2009 году. В нем певица жалуется, что отец обманом стал ее опекуном, а теперь не разрешает делать крупные покупки и снова выйти замуж.