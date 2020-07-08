Суд оставил Порошенко загранпаспорт и не стал ограничивать передвижение

Фабула дела заключается в следующем. Президент Украины имеет право назначать людей на руководящие должности разведки только по рекомендации от руководителя этого органа. По Семочко никакого представления не было. Кроме того, такой должности не существовало. В итоге Порошенко заставил руководителя разведки подчиниться преступному приказу. Назначенцу Семочко дали доступ к государственной тайне и заплатили зарплату в размере 1,5 миллиона гривен.

Уже после назначения журналисты выяснили, что Семочко владеет недвижимостью и автомобилем, которые не соответствуют задекларированным доходам.

В течении уже нескольких судебных заседаний прокуроры требовали применить к Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Это значит, что экс-президент не сможет выезжать из Киева без разрешения следователя, судьи и прокурора, менять место жительства, должен по первому требованию приходить на допросы, а главное обязан отдать свой загранпаспорт. Это было нужно, чтобы пока шло следствие, подозреваемый не скрылся.

В среду, 9 июля, прокурор заявил о завершении расследования и отметил, что теперь избрание меры пресечения для бывшего президента нецелесообразно.

На деле статус Порошенко по делу до сих пор не определен. Для того, чтобы он стал подозреваемым, ему нужно вручить ордер. Прокуроры пытались это сделать еще 10 июня во время допроса. Однако адвокаты экс-главы государства заявили, что это может сделать только генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Глава надзорного ведомства с этим не согласна и ссылается на закон, который гласит, что это может сделать любой сотрудник офиса генпрокурора. В итоге еще в ходе первого заседания 18 июня суд не смог арестовать Порошенко, так как адвокаты заявили, что нарушение процедуры ставит под вопрос легитимность всего процесса.

В итоге заседание сначала перенесли на 1 июля, а потом и на 8 июля. В итоге Порошенко все еще на свободе. Обвинение готово, но он даже не получил статуса подозреваемого.