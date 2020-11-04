Суд оправдал украинца по делу об убийстве итальянского репортера в Донбассе

«Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его», — написала в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Она добавила, что Маркив вернется на родину вместе с украинской делегацией, прибывшей в Милан. И опубликовала его фото на свободе с украинским флагом.

В тюрьме Маркив, имеющий украинское и итальянское гражданство, провел почти 3,5 года. Его задержали в июне 2017-го, когда он приехал в Италию, чтобы навестить мать.

Андреа Роккелли погиб в 2014 году при минометном обстреле у села Андреевка вблизи Славянска Донецкой области. Вместе с ним погиб российский правозащитник, переводчик Андрей Миронов. Французский фоторепортер Вильям Рогелон получил ранения. На его показаниях и строилось обвинение. Рогелон говорил, что украинские войска вели по ним прицельный обстрел. Командовал операцией Маркив.

Украинские власти называли Роккелли жертвой военного инцидента и просили освободить своего гражданина. Маркив вину не признавал.