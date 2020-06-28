Суд оправдал наездницу по делу о допинге. Ее лошадь съела сено с мужской мочой

Запрещенный препарат трамадол обнаружили у лошади наездницы после победы на соревнованиях в 2017 году. Спортсменку обвинили в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировали до 21 мая 2021 года.

На слушании в Международной федерации конного спорта в феврале 2020 года Штайнер предположила природу запрещенного препарата. Допинг мог попасть в организм лошади после победы, когда животное облизало руку представителя организаторов. Штайнер допустила, что на руке мужчины могли сохраниться следы препарата. Организаторы говорили, что им нельзя приближаться к животным. В качестве доказательства контакта лошади с мужчиной наездница предоставила фотографию.

В марте Штайнер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Она заявила, что допинг попал в организм лошади после того, как та съела сено. Дело в том, что на сушеную траву помочился мужчина, принимавший допинг. Позже один из представителей команды 36-летней спортсменки признался на суде, что принял трамадол для облегчения боли в спине.

Международную федерацию конного спорта устроила эта версия, и она отозвала претензии.

Штайнер специализируется на конкуре. Спортсменка выиграла 82 соревнования под эгидой Международной федерации конного спорта.