Суд ООН отклонил возражения России по украинскому иску

Международный суд ООН признал попадающим под юрисдикцию института иск Украины о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

МИД России объяснил необоснованность претензий Киева в суде ООН Подробнее

Москва ранее обращалась к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины ввиду отсутствия «заслуживающих доверия ответов на ключевые вопросы».

Как сообщило РИА «Новости», председательствующий судья Ахмед Юсуф заявил, что разбирательство подпадает под юрисдикцию суда, и отклонил возражения России.

В иске против Москвы Киев выдвинул обвинения в незаконных поставках оружия и дискриминации крымских татар. Россия неоднократно их опровергала, указывая, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права нацменьшинств в Крыму не ущемляются. Помимо этого, глава правового департамента МИД Роман Колодкин подчеркивал, что украинский иск находится за пределами юрисдикции этого международного института.

Российское международное ведомство также отмечало, что Украина не выполнила обязательных процессуальных условий. Киев даже не пытался решить возникшие разногласия в арбитраже или путем переговоров.

Украина также пренебрегла предварительным обращением в комитет по ликвидации расовой дискриминации, что может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации.