Суд ООН назвал даты слушаний по иску Украины против России

Иск о геноциде, который Украина направила против России, рассмотрит Международный суд ООН в Гааге. Слушания запланированы на 7 и 8 марта — они будут публичными.

Инстанция намерена обсудить запрос украинской стороны о принятии обеспечительных мер, указано в Twitter суда.

«Международный суд <…> проведет публичные слушания по делу о подозрениях в геноциде в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против Российской Федерации)», — сказано в заявлении.

В иске, который Украина направила в Международный суд ООН в Гааге, Россию потребовали привлечь к ответственности «за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии».

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что главной целью спецоперации стала защита людей от геноцида и многолетних издевательств. Чтобы это прекратить, на Украине необходимо «осуществить демилитаризацию и денацификацию». Оккупировать территорию соседнего государства Россия не собирается.