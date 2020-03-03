Суд обязал разобраться с уничтожением памятника советским воинам в Польше

«Утро.ру» напомнило, что мемориал приказали разрушить местные чиновники. На основании фиктивных археологических работ они заявили, что в братской могиле нет останков. Попытки активистов привлечь чиновников к ответственности ни к чему не привели. Теперь же появилась надежда, что памятник восстановят.