Суд обязал разобраться с уничтожением памятника советским воинам в Польше
Суд города Тшчанка (Польша) обязал возобновить расследование дела об уничтожении памятника солдатам советской армии. Об этом сообщил Рен ТВ.
«Утро.ру» напомнило, что мемориал приказали разрушить местные чиновники. На основании фиктивных археологических работ они заявили, что в братской могиле нет останков. Попытки активистов привлечь чиновников к ответственности ни к чему не привели. Теперь же появилась надежда, что памятник восстановят.