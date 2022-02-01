Суд Норвегии отказал Брейвику в досрочном освобождении

Осужденный за совершение терактов и убийство 77 человек норвежский праворадикал Андерс Брейвик останется в тюрьме. Как сообщила газета Aftenposten, окружной суд Телемарка отказался удовлетворить его просьбу об условно-досрочном освобождении.

В итоговом вердикте говорится, что обвиняемый не понимает, с чем он может столкнуться после выхода из тюрьмы, так как он потерял возможность жить и работать в нормальном обществе. Кроме того, существует риск, что Брейвик может пойти на новые преступления.

«Учитывая, что его психическое состояние не изменилось, существует очевидный риск того, что он вернется к поведению, которое привело к терактам 22 июля 2011 года», — говорится в приговоре.

Судья отметил, что освобождение осужденного от наказания несет большой риск для окружающих. Поэтому председатель заседания принял решение оставить Брейвика под стражей.

Представляющий интересы осужденного адвокат Ойстейн Сторрвик отказался комментировать решение суда, но отметил, что вместе со своим подзащитным сейчас работает над иском против государства. Он пояснил, что содержания Брейвика под стражей противоречат правам человека.

Андрес Брейвик устроил серию терактов в Норвегии 22 июля 2011 года. Он привел в действие заложенную бомбу в центре Осло. Жертвами взрыва стали восемь человек, несколько сотен получили ранения. В этот же день вооруженный радикал напал на участников молодежного слета на острове Утойя. Он застрелили 69 и ранил 66 человек.

Суд приговорил Брейвика к тюремному заключению сроком на 21 год и разрешил неоднократно продлевать срок наказания, если он все еще будет представлять угрозу для общества.