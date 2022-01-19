Суд отпустил Петра Порошенко
Суд не стал арестовывать Порошенко, он сдаст паспорт
Печерский суд Киева не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ходатайство прокуратуры оставили без удовлетворения.
«Суд не стал арестовывать Порошенко — ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства, Порошенко придется сдать паспорт», — сообщила в своем Telegram телеведущая Ольга Скабеева.
Она отметила, что политик во время судебного заседания исполнил гимн Украины. По мнению Скабеевой, сегодняшнее решение суда говорит о том, что Порошенко одержал первую победу над действующим президентом республики Владимиром Зеленским.
Также ведущая напомнила, что лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по аналогичному делу отправили под домашний арест. А на защиту Порошенко встал сегодня госсекретарь Энтони Блинкен, добавила она, не уточнив, каким образом это было сделано. Известно, что глава Госдепа сегодня прибыл в Киев. В рамках рабочего визита он проведет переговоры с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Порошенко после того, как суд вынес решение о мере пресечения, заявил, что он и его сторонники сегодня не будут праздновать победу, сообщили «Известия».
«Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий украинского лидера Владимира Зеленского еще не окончен», — сказал политик.
Как уточнил RТ, бывшему президенту Украины нужно будет сдать паспорт для выезда за границу.
Сторона гособвинения просила суд заключить Порошенко под арест с возможностью внести залог 35,8 миллиона долларов по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.