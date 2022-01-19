Суд отпустил Петра Порошенко

Печерский суд Киева не стал арестовывать бывшего президента Украины Петра Порошенко. Ходатайство прокуратуры оставили без удовлетворения.

«Суд не стал арестовывать Порошенко — ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства, Порошенко придется сдать паспорт», — сообщила в своем Telegram телеведущая Ольга Скабеева.

Она отметила, что политик во время судебного заседания исполнил гимн Украины. По мнению Скабеевой, сегодняшнее решение суда говорит о том, что Порошенко одержал первую победу над действующим президентом республики Владимиром Зеленским.

Также ведущая напомнила, что лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по аналогичному делу отправили под домашний арест. А на защиту Порошенко встал сегодня госсекретарь Энтони Блинкен, добавила она, не уточнив, каким образом это было сделано. Известно, что глава Госдепа сегодня прибыл в Киев. В рамках рабочего визита он проведет переговоры с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Порошенко после того, как суд вынес решение о мере пресечения, заявил, что он и его сторонники сегодня не будут праздновать победу, сообщили «Известия».

«Мы не празднуем победу, потому что безумный сценарий украинского лидера Владимира Зеленского еще не окончен», — сказал политик.

Как уточнил RТ, бывшему президенту Украины нужно будет сдать паспорт для выезда за границу.

Сторона гособвинения просила суд заключить Порошенко под арест с возможностью внести залог 35,8 миллиона долларов по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.