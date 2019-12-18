Суд назвал информацию ФБР о слежке за штабом Трампа противоречивой

Судья Розмари Коллиер заявила, что по докладу генинспектора Минюста США Майкла Горовица достоверность информации в заявках ФБР становится противоречивой. Из-за этого ведомство обязали сформировать подробный доклад до 10 января 2020 года.

В начале зимы этого года Горовиц представил доклад с деталями слежки за штабом Трампа. Гениспектор подчеркнул, что в расследовании ФБР против против членов администрации президента не было политической предвзятости. Однако также заявил, что в запросах службы о слежке за Картером Пейджем присутствует 17 серьезных ошибок.

Генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что ФБР неоправданно следила за избирательным штабом Дональда Трампа.

ФБР уточнила в заявлении, что ордер на слежку — «незаменимый инструмент в расследованиях национальной безопасности». Служба также рассказала о намерении сотрудничать с Министерством юстиции и судом «для обеспечения точности и полноты процесса FISA».