    18 декабря 2019, 11:13

    Суд назвал информацию ФБР о слежке за штабом Трампа противоречивой

    Ольга Ситникова

    Американский суд по надзору за деятельностью иностранной разведки отметил, что ФБР нарушил требования при наблюдении за бывшим советником избирательного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press.

    Судья Розмари Коллиер заявила, что по докладу генинспектора Минюста США Майкла Горовица достоверность информации в заявках ФБР становится противоречивой. Из-за этого ведомство обязали сформировать подробный доклад до 10 января 2020 года.

    В начале зимы этого года Горовиц представил доклад с деталями слежки за штабом Трампа. Гениспектор подчеркнул, что в расследовании ФБР против против членов администрации президента не было политической предвзятости. Однако также заявил, что в запросах службы о слежке за Картером Пейджем присутствует 17 серьезных ошибок.

    Генеральный прокурор США Уильям Барр отметил, что ФБР неоправданно следила за избирательным штабом Дональда Трампа.

    ФБР уточнила в заявлении, что ордер на слежку — «незаменимый инструмент в расследованиях национальной безопасности». Служба также рассказала о намерении сотрудничать с Министерством юстиции и судом «для обеспечения точности и полноты процесса FISA».