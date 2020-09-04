Суд над журналистами «КП-Беларусь» завершился в Минске

По данным издания, перед судом предстали корреспондент Мария Элешевич, оператор Никита Недоверков и фотограф Святослав Зоркий. Начальник оперативно-дежурной службы Октябрьского РУВД Александр Мартинович уточнил, что их судят по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Сайт kp.ru отмечает, что представители прессы с соответствующими бейджиками просто исполняли профессиональный долг — освещали происходящее вокруг.

Журналистов приговорили к трем суткам административного ареста. Их задержали еще 1 сентября. Они провели ночь в РУВД и еще две — в СИЗО на Окрестина. Соответственно, сегодня, 4 сентября, в 16:55 по местному времени срок их ареста истек.