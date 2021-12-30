Суд над турецким мафиози Седатом Пекером начался в Стамбуле

Суд над известным турецким мафиози Седатом Пекером начался в Стамбуле. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Би-би-си».

Пекеру грозит пожизненный срок по разным обвинениям, включая создание и руководство организованной преступной группой, подстрекательство к убийству и нанесение увечий с помощью огнестрельного оружия.

Помимо криминальной деятельности, Пекер прославился своими разоблачениями об отношениях между функционерами «Партии справедливости и развития» и преступными группировками.