Суд над стрелком из Крайстчерча перенесли из-за Рамадана

Суд над 28-летним австралийцем Брентоном Таррантом, который устроил стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча, перенесли на июнь 2020 года. Жертвы не захотели, чтобы суд проходил в Рамадан.

Изначально суд над Таррантом должен был пройти 4 мая, но родственники жертв и пострадавшие выразили беспокойство в связи с тем, что это самая середина священного для мусульман месяца Рамадан. Теперь, как сообщила радиостанция Radio New Zealand, суд назначили на 2 июня 2020 года. Защита Тарранта против переноса не возражала.

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В свою очередь, сторона обвиняемого попросила перенести судебный процесс в другой город. Решение по этому вопросу еще не принято.

Нападение на мусульман в новозеландском Крайстчерче произошло 15 марта. В результате атаки погибли 50 человек, еще десятки раненых были доставлены в больницы. Стрелок, гражданин Австралии Брентон Таррант, вел трансляцию бойни в интернете с помощью камеры GoPro. Перед нападением он опубликовал манифест, где назвал готовящуюся атаку терактом. Таррант себя виновным не признал.