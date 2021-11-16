Суд на Украине впервые назначил реальный срок за гомофобию

На Украине впервые приговорили местного жителя к реальному сроку за преступление на почве гомофобии. Мужчине с учетом уже бывшей у него судимости дали четыре года и месяц тюремного заключения. Его подельник отделался условным сроком.

Как уточнила общественная организация «Инсайт», приговор был озвучен 15 ноября в Галицком районном суде города Львова. Само нападение случилось еще в июле текущего года. Двое мужчин читали на городской площади стихи, когда на них обратили внимание агрессивно настроенные прохожие. Выяснилось, что выступающие показались злоумышленникам слишком похожими на геев. Из-за этого артистов избили, забрали у них кошелек и телефон.

Полиция задержала четырех подозреваемых. Одного из них приговорили к четырем годам условно. Второй нападавший получил реальный срок за хулиганство с указанием гомофобного мотива преступления. Теперь общественники на Украине хотя добиться того, чтобы и оставшиеся двое нападавших не смогли избежать наказания по закону.

Нетерпимость к представителям ЛГБТ проявляют на Украине и во время демонстраций сообщества. В мае этого года в Киеве прошла акция в поддержку трансгендеров, однако неподалеку сразу же возник еще один митинг, на который собрались националисты движения «Традиция и порядок». «Смерть ЛГБТ! Смерть ЛГБТ!» — скандировали они. Чтобы не случилось столкновений, ЛГБТ-активистов пришлось охранять Национальной гвардии.