Мир 06 сентября 2023, 23:46 Суд на Украине обязал возбудить дело против Умерова «Комментарии»: ВАКС обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Рустема Умерова Скриншот с видео/YouTube

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) возбудить уголовное дело против нового министра обороны Рустема Умерова по статье о превышении должностных полномочий во время его работы на посту главы Фонда госимущества страны. Об этом сообщило издание «Комментарии».

Журналисты отметили, что ранее Умеров продавал электроэнергию по заниженным ценам фирмам, связанным с компанией «Центрэнерго». Он специально препятствовал созыву наблюдательного совета компании, чтобы скрыть факт хищения госимущества. Совет мог раскрыть его незаконную систему и передать информацию кабмину Украины. Кроме того, Умеров отстранил от работы члена наблюдательного совета «Центрэнерго», который узнал о преступных махинациях, добавили авторы статьи.

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Суд обязал НАБУ возбудить дело против Умерова еще 25 августа — до того, как он занял должность главы Минобороны Украины.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бывшего украинского министра обороны Алексея Резникова козлом отпущения. По его словам, главу ведомства уволили из-за провального контрнаступления ВСУ.