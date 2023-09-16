Мир 16 сентября 2023, 00:42 Суд на Украине арестовал депутата Шуфрича на два месяца «Общественное»: суд арестовал депутата Рады Шуфрича по делу о госизмене РИА «Новости»

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Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте депутат Верховной рады Нестора Шуфрича на 60 суток. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Адвокат Шуфрича Александр Тананакин планирует обжаловать решение суда, отметив, что оно было ожидаемым.

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«Будем обжаловать в ближайшие дни в установленном порядке», — сказал он.

Накануне Служба безопасности Украины провела 45 обысков у Шуфрича и его окружения, писало издание «Страна.ua».

По данным расследования, чиновник тесно сотрудничал с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем, который, по версии следствия, является агентом ФСБ РФ. Теперь Шуфричу грозит до 15 лет тюремного заключения

Парламент Крыма ранее национализировал имущество некоторых украинских олигархов, связанных с киевским режимом. В списке оказались Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.