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    01 августа 2020, 05:13

    Суд на Ямайке запретил школьнице носить дреды

    Анастасия Кукова

    Верховный суд Ямайки обязал пятилетнюю девочку отрезать дреды по требованию педагогов. Разбирательство длилось два года, в результате начальная школа Кенсингтона получила подтверждение своего права регулировать прически учащихся из соображений гигиены.
    Суд на Ямайке запретил школьнице носить дреды

    Как стало известно The Washington post, такого решения суда общество не ожидало и восприняло его как атаку на идентичность и один из самых узнаваемых символов растафарианской культуры.

    В частности, правозащитная группа «Ямайцы за справедливость» заявила, что решение суда означает отрицание права девочки на свободу самовыражения и доступа к образованию.

    Жители карибского острова расценили запрет как дискриминацию людей по религиозному признаку, ведь дреды являются частью религиозной традицией растафари.

    Родители девочки Дейл и Шерин Дева также носят дреды и намерены подать на апелляцию.

    Отец девочки назвал решение суда еще одним признаком «системного расизма».

    «Ребенку отказали из-за ее черных волос, понимаете? Это так странно, что это произошло прямо сейчас, в нынешних условиях, в 2020 году. Правительство Ямайки и правовая система могли исправить свои ошибки и изменить мир. Вместо этого они предпочли сохранить старую систему», — заявил мужчина.

    Министр образования Ямайки Карл Самуда отказался комментировать постановление суда, сославшись на крайнюю деликатность темы. Тем более, что оно было принято накануне Дня освобождения, который на острове и в других британских экс-колониях знаменует окончание рабства.

    Религиозное течение растафари насчитывает на Ямайке все 2% от общего населения. Оно гораздо популярнее во всем мире, в особенности, из-за музыканта Боба Марли, самого известного на планете растафарианца. Тем не менее, на острове обладателей дредов школьного возраста все еще частенько заставляют их срезать.

    Некоммерческую молодежную организацию Crushers Club обвинили в расизме после того, как волонтеры предложили афроамериканцам обрезать дреды в знак того, что их жизнь вскоре изменится к лучшему.

    Новости SMI.FM