Суд на Ямайке запретил школьнице носить дреды

Верховный суд Ямайки обязал пятилетнюю девочку отрезать дреды по требованию педагогов. Разбирательство длилось два года, в результате начальная школа Кенсингтона получила подтверждение своего права регулировать прически учащихся из соображений гигиены.

Как стало известно The Washington post, такого решения суда общество не ожидало и восприняло его как атаку на идентичность и один из самых узнаваемых символов растафарианской культуры.

В частности, правозащитная группа «Ямайцы за справедливость» заявила, что решение суда означает отрицание права девочки на свободу самовыражения и доступа к образованию.

Жители карибского острова расценили запрет как дискриминацию людей по религиозному признаку, ведь дреды являются частью религиозной традицией растафари.

Родители девочки Дейл и Шерин Дева также носят дреды и намерены подать на апелляцию.

Отец девочки назвал решение суда еще одним признаком «системного расизма».

«Ребенку отказали из-за ее черных волос, понимаете? Это так странно, что это произошло прямо сейчас, в нынешних условиях, в 2020 году. Правительство Ямайки и правовая система могли исправить свои ошибки и изменить мир. Вместо этого они предпочли сохранить старую систему», — заявил мужчина.

Министр образования Ямайки Карл Самуда отказался комментировать постановление суда, сославшись на крайнюю деликатность темы. Тем более, что оно было принято накануне Дня освобождения, который на острове и в других британских экс-колониях знаменует окончание рабства.

Религиозное течение растафари насчитывает на Ямайке все 2% от общего населения. Оно гораздо популярнее во всем мире, в особенности, из-за музыканта Боба Марли, самого известного на планете растафарианца. Тем не менее, на острове обладателей дредов школьного возраста все еще частенько заставляют их срезать.

Некоммерческую молодежную организацию Crushers Club обвинили в расизме после того, как волонтеры предложили афроамериканцам обрезать дреды в знак того, что их жизнь вскоре изменится к лучшему.