Суд Минска вынес приговор россиянам по делу о «смертельном салюте»

В прошлом году во время запуска салюта взорвались снаряды. В результате погибла 64-летняя женщина, еще 11 человек, в том числе ребенок, получили травмы. Из почти 500 зарядов бракованными оказались почти 200.

По версии обвинения, сотрудники российской фирмы вместо замены бракованных изделий, которые не помещались в пусковые установки, просто доработали их. В результате внутри мортиры произошел взрыв и осколки полетели в зрителей.

Сапронов и Денисов свою вину не признали. Главный инженер «Пиро-Росс» Андрей Инкин утверждал, что действия его подчиненных не могли привести к взрыву. Он заявил, что проблема могла возникнуть в результате неправильного хранения или транспортировки.

Алексей Круглик заявил, что его действия не могли привести к таким последствиям. Он заявил, что в ходе следственного эксперимента фейерверки проверяли, но таких последствий не было.

Прокурор настаивал, что вина фигурантов доказана. Суд согласился и приговорил троих обвиняемых к трем годам колонии-поселения. Россиянам зачтут срок нахождения в Следственном Изоляторе, где они находились больше года. Круглик до вступления приговора в силу останется на свободе под подпиской о невыезде.

Адвокаты Сапронова и Денисова пообещали обжаловать приговор. Они считают, что вина их подзащитных не доказана.

Но на этом суды с участием российской компании не закончатся. Отдельные гражданские иски по возмещению ущерба подала Минская военная прокуратура и родные погибшей женщины и потерпевшие.