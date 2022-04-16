Суд Львова арестовал Медведчука
Суд Львова отправил Медведчука под стражу
Задержанного на Украине депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под стражу. Такое решение принял Лычаковский районный суд Львова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене. До этого он находился под домашним арестом.
«Следственный судья Лычаковского районного суда города Львова <…> избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей без залога», — говорится в сообщении.
Медведчук отбывал домашний арест с октября 2021 года по решению Печерского суда Киева. По версии следствия, он причастен к финансированию терроризма. Кроме того политик вместе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко проходит подозреваемым по делу о поставке угля с неподконтрольных Киеву районов Донбасса.
Служба безопасности Украины сообщила о задержании Виктора Медведчука в минувшую среду 12 апреля. По словам лидера страны Владимира Зеленского депутат сбежал из-под домашнего ареста и скрывался несколько недель.
Супруга политика Оксана Марченко заявила, что следователи еще в конце февраля получили от адвоката Медведчука сообщение, о переводе подзащитного в безопасное место из-за поступающих угроз. Она отметила, что сам арест считает постановкой, так как у силовиков нет доказательств для обвинения. Марченко не исключила, что после задержания мужа начнут пытать, чтобы выбить нужные для следователей показания.