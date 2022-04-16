Суд Львова арестовал Медведчука

Задержанного на Украине депутата Верховной рады Виктора Медведчука отправили под стражу. Такое решение принял Лычаковский районный суд Львова. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политик проходит подозреваемым по делу о государственной измене. До этого он находился под домашним арестом.

«Следственный судья Лычаковского районного суда города Львова <…> избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей без залога», — говорится в сообщении.

Медведчук отбывал домашний арест с октября 2021 года по решению Печерского суда Киева. По версии следствия, он причастен к финансированию терроризма. Кроме того политик вместе с бывшим президентом Украины Петром Порошенко проходит подозреваемым по делу о поставке угля с неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании Виктора Медведчука в минувшую среду 12 апреля. По словам лидера страны Владимира Зеленского депутат сбежал из-под домашнего ареста и скрывался несколько недель.

Супруга политика Оксана Марченко заявила, что следователи еще в конце февраля получили от адвоката Медведчука сообщение, о переводе подзащитного в безопасное место из-за поступающих угроз. Она отметила, что сам арест считает постановкой, так как у силовиков нет доказательств для обвинения. Марченко не исключила, что после задержания мужа начнут пытать, чтобы выбить нужные для следователей показания.