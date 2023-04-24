Мир 24 апреля 2023, 02:05 Суд Лондона выдал ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга DT: в Британии выдали ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга из-за неявки в суд РИА «Новости»

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Высокий суд Лондона выдал ордер на арест Натальи Ротенберг — бывшей супруги российского предпринимателя. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph. Иск подала юридическая фирма Candey, которая ранее представляла интересы россиянки.

По информации газеты, суд выдал ордер после неявки ответчицы на судебное заседание 20 апреля. Наталья Ротенберг не явилась и на два предыдущих слушания, за что судья приговорил ее к трем неделям тюремного заключения. У женщины оставалась возможность избежать ареста, однако она не явилась и на третье заседание.

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Британская адвокатская компания пытается взыскать с Натальи Ротенберг 11,5 тысячи фунтов стерлингов, которые она должна за оказанные юридические услуги. Candey представляла Наталью, когда она пыталась отсудить у мужа поместье в графстве Суррей.

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