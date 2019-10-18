Суд Лондона приговорил внука Назарбаева к условному сроку

В судебных документах говорится, что 3 июня Айсултан Назарбаев устроил скандал в одном из отелей Лондона. Он выбегал на балкон и кричал, что покончит с собой. Такая же ситуация повторилась через два дня в квартире на Тависток-стрит. Тогда полицию вызвали соседи. Адвокаты Назарбаева заявили, что он кричал «Аллах» и просил о помощи.

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Сама квартира принадлежала Ксении Шевелевой. Она заявила, что не знает Назарбаева. По версии следствия, мужчина попал в помещение через балкон, когда хозяйка отсутствовала некоторое время. Когда Шевелева вернулась домой, она обнаружила в стиральной машине вещи незваного жильца, а в ящике стола паспорт и кошелек. Нанесенный ей ущерб она оценила в пять тысяч фунтов стерлингов.

В суде отмечалось, что Назарбаев часто ходил по крышам и проникал через балконы в квартиры. Так он оказался у еще одной женщины, которая вызвала полицию. Один из стражей порядка пытался помешать Назарбаеву проникнуть внутрь помещения. В суде даже показали запись с видеорегистратора, где полицейский требует от мужчины лечь на пол и не двигаться. Однако хулиган продолжал двигаться в сторону полицейского. В итоге правоохранитель несколько раз применил электрошокер, чем только разозлил Назарбаева, который в итоге напал на полицейского и укусил его за руку. Задержать его смог только дополнительный наряд полиции. Согласно отчету, сопротивлялся внук казахстанского лидера 53 минуты. В этот момент он находился в состоянии наркотического опьянения.

Условный срок можно объяснить тем, что клиника, где младший Назарбаев ранее проходил лечение, прислала отчет, где оценила своего пациента как целеустремленного и добивающегося успеха. Судья решил, что от зависимости лучше избавляться на свободе, чем в тюрьме, и дал условный срок с обязательными работами и штрафом.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери бывшего лидера Казахстана Дариги Назарбаевой и бывшего политика и бизнесмена Рахата Алиева. Последний сбежал из Казахстана в Австрию, когда его обвинили в похищении топ-менеджеров Нурбанка. После его арестовали в Вене, где он скончался в тюрьме. По словам Айсултана Назарбаева, именно после смерти отца он начал употреблять наркотики.