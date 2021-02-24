Суд Китая при разводе обязал заплатить жене $7700 за домашние хлопоты

Китайский бракоразводный суд обязал мужчину выплатить бывшей жене сумму, которая эквивалентна 7700 долларам США. Эти деньги станут компенсацией для женщины за работу по дому в течение пятилетнего брака.

Об этом сообщил The Guardian. В прошлом месяце в Китае вступил в силу новый гражданский кодекс. В соответствии с ним человек во время развода может потребовать от своего партнера компенсации, если в браке он был основным опекуном детей, пожилых родителей или выполнял большую часть неоплачиваемой домашней работы.

При этом сумма должна быть согласована супругами, которые разводятся. Однако если им не удается договориться, решение принимает суд. Мужчину по фамилии Чэнь обязали выплатить своей бывшей жене 50 тысяч юаней — 7700 долларов — за работу по дому на протяжении пяти лет, которые они были в браке.

Пара поженилась в 2015 году, однако рассталась спустя три года, не оформив развод. При этом общий сын остался у женщины. Чэнь не заботился ни о каких домашних делах и не участвовал в них. Мужчина потребовал развод в 2020 году, и его жена сперва сопротивлялась.

Однако позже она согласилась расторгнуть брак, но потребовала компенсацию в размене 50 тысяч юаней. Суд удовлетворил требование, а также оставил женщине опеку над сыном — Чэнь должен будет ежемесячно выплачивать им по две тысячи юаней. Этот случай стал первым по установлению стоимости домашнего труда с момента вступления кодекса в силу.