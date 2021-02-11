Суд Киева отказал в переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета, согласно которому Московскому проспекту хотели присвоить имя украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщили «Украинские новости».

«Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года <…> „О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве“», — говорится в решении суда.

Причина судебного решения — иск организации «Общественный контроль и порядок».

Процедуру голосования в Киевсовете признали сомнительной, поскольку она прошла без предварительного общественного обсуждения и с рядом других нарушений.

Горсовету выписали штраф в 9,2 тысячи гривен (24 482 рубля) за непредоставление данных для судебной экспертизы, написала «Газета.ru».

Помимо этого, улица Суворова снова получила свое наименование после того, как ее переименовали в улицу Михаила Омельяновича-Павленко. Решение также касается улицы Кутузова и переулка Кутузова.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он подразумевает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о временах СССР. В результате Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград — Кропивницким.