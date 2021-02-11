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    11 февраля 2021, 20:26

    Суд Киева отказал в переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

    Алена Макаренко

    Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета, согласно которому Московскому проспекту хотели присвоить имя украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщили «Украинские новости».

    Суд Киева отказал в переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

    «Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года <…> „О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве“», — говорится в решении суда.

    Причина судебного решения — иск организации «Общественный контроль и порядок».

    Процедуру голосования в Киевсовете признали сомнительной, поскольку она прошла без предварительного общественного обсуждения и с рядом других нарушений.

    Горсовету выписали штраф в 9,2 тысячи гривен (24 482 рубля) за непредоставление данных для судебной экспертизы, написала «Газета.ru».

    Помимо этого, улица Суворова снова получила свое наименование после того, как ее переименовали в улицу Михаила Омельяновича-Павленко. Решение также касается улицы Кутузова и переулка Кутузова.

    С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он подразумевает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о временах СССР. В результате Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград — Кропивницким.