Суд Киева отказал в переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры
Окружной административный суд Киева отменил решение городского совета, согласно которому Московскому проспекту хотели присвоить имя украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщили «Украинские новости».
«Признать незаконным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года <…> „О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве“», — говорится в решении суда.
Причина судебного решения — иск организации «Общественный контроль и порядок».
Процедуру голосования в Киевсовете признали сомнительной, поскольку она прошла без предварительного общественного обсуждения и с рядом других нарушений.
Горсовету выписали штраф в 9,2 тысячи гривен (24 482 рубля) за непредоставление данных для судебной экспертизы, написала «Газета.ru».
Помимо этого, улица Суворова снова получила свое наименование после того, как ее переименовали в улицу Михаила Омельяновича-Павленко. Решение также касается улицы Кутузова и переулка Кутузова.
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он подразумевает переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о временах СССР. В результате Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград — Кропивницким.