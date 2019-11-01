Суд Израиля приостановил экстрадицию Алексея Буркова в США

«Высший суд справедливости выпустил временный судебный запрет против экстрадиции российского хакера Алексея Буркова из Израиля в Соединенные Штаты», — говорится в публикации.

Песков: в Кремле рассмотрят обращение Израиля о помиловании Наамы Иссахар Подробнее

В сообщении также отмечается, что семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала петицию в Высший суд справедливости против экстрадиции.

В конце 2015 года россиянина Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по американскому запросу. Органы юстиции США инкриминировали Буркову преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция задержанного рассматривалась в закрытом режиме в окружном суде Иерусалима. Российская сторона также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

Министр юстиции Израиля Амир Охана ранее подписал решение об экстрадиции Буркова в Соединенные Штаты. Решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов, заявили в израильском минюсте.