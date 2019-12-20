Суд Италии экстрадировал россиянина
Апелляционный суд Неаполя экстрадировал топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова в США. В Италии его арестовали по запросу американских властей. Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на адвоката обвиняемого Джана Доменико Кайяцца.
«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд», — отметил адвокат.
Оспорить это решение можно через кассационный суд в течение 15 дней. Вышестоящая инстанция тоже может обжаловать решение неапольского суда. Министр юстиции утвердит окончательное решение.
Россия также попросила об экстрадиции. На родине Коршунова обвиняют в мошенничестве и хищениях.
Ранее по запросу США в Италии арестовали второго обвиняемого по делу Александра Коршунова Маурицио Паоло Бьянки. Обоих обвиняют в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.