Суд Италии экстрадировал россиянина

«Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд», — отметил адвокат.

Оспорить это решение можно через кассационный суд в течение 15 дней. Вышестоящая инстанция тоже может обжаловать решение неапольского суда. Министр юстиции утвердит окончательное решение.

Россия также попросила об экстрадиции. На родине Коршунова обвиняют в мошенничестве и хищениях.

Ранее по запросу США в Италии арестовали второго обвиняемого по делу Александра Коршунова Маурицио Паоло Бьянки. Обоих обвиняют в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.