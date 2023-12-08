Мир 08 декабря 2023, 13:50 Суд Финляндии отказал Украине в экстрадиции россиянина Тордена HS: Верховный суд Финляндии отказал в экстрадиции на Украину россиянина Тордена Global Look Press

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Задержанного в Финляндии россиянина и участника диверсионно-разведывательной группы «Русич» Воислава Тордена (прошлое имя — Ян Петровский) не станут экстрадировать на Украину. Как сообщила газета Helsingin Sanomat, такое решение принял Верховный суд страны.

В решении говорится, что условия содержания в украинских тюрьмах не соответствуют европейским нормам и нарушают Конвенцию о правах человека. Также суд не увидел причин для дальнейшего содержания Тордена под стражей.

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Официальный представитель россиянина Хейкки Лампела уточнил, что из тюрьмы задержанного переведут на попечение пограничной службы. В ведомстве уже заявили, что обратились к иммиграционную комиссию об аннулировании вида на жительства россиянина и выдворения его за пределы страны. Окончательного ответа по этому вопросу пограничники пока не получили.

Воислава Тордена задержали в конце июля во время его попытки улететь из Финляндию в Италию. Сначала его отправили в центр временного размещения мигрантов. В конце августа его перевели в тюрьму для экстрадиции по запросу Украины, которая обвинила россиянина в серии террористических актов.

Адвокат россиянина Наталья Мальгина назвала задержание своего подзащитного необоснованным. Она пояснила, что у Тордена был вид на жительство в Евросоюзе, который он получил на основании учебы своей жены в Политехническом университете.