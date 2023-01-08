Мир 08 января 2023, 23:55 Суд Египта приговорил украинку к пожизненному заключению Akhbar Al Youm: украинка получила пожизненный срок за контрабанду наркотиков в Египте Pxhere

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Суд в Египте приговорил украинку к пожизненному заключению и штрафу за попытку контрабанды нескольких килограммов наркотиков. Об этом сообщила египетская газета Akhbar Al Youm.

Приговор 29-летней женщине вынес каирский уголовный суд. Украинка осуждена на пожизненное заключение и штраф в размере 100 тысяч египетских фунтов (свыше 3,6 тысячи долларов) «за попытку незаконного ввоза в страну около четырех килограммов кокаина».

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Женщину задержали во время проверки в аэропорту Каира в апреле 2022 года. В ходе следствия украинка призналась, что получила наркотики от проживающего за рубежом египтянина. Он же и заплатил ей 2,5 тысячи долларов за перевозку запрещенных веществ. Найти покупателя наркотиков следствию пока не удалось.

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Правоохранители в Удмуртии в декабре задержали 44-летнюю жительницу Глазова, которая хотела оставить закладку с наркотиками во дворе жилого дома. В общей сложности у нее изъяли 16 свертков с героином. Следователи возбудили уголовное дело по факту распространения наркотических веществ.