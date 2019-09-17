Суд Болгарии отклонил иск по тендеру на «Турецкий поток»

Строительством «Турецкого потока» займется консорциум во главе с компанией Arkad Engineering. К такому решению пришел Верховный административный суд страны, отклонив иск о выборе подрядчика.

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«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума „Газовое развитие и расширение в Болгарии“», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Речь идет о прекращении производства по делу о защите конкуренции. Победитель тендера на строительство был объявлен еще в апреле 2019 года. Подрядчиком выбрали консорциум во главе с компанией Arkad Engineering, также в работах должна была участвовать Arkad-ABB из Италии. С таким решением не согласился консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии» и подал в суд апелляцию.

«Турецкий поток» представляет собой две нитки газопровода. Первая обеспечит российским газом Турцию, а вторая пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию к потребителям в странах Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что Болгария завершит строительство части маршрута до конца 2020 года.