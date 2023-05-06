06 мая 2023, 01:51
Суд Берлина разрешил вывешивать украинский флаг на 9 мая, оставив запрет на российский
Адвокат Хайнеманн: в Берлине сняли запрет на флаг Украины на 9 мая, но оставили на флаг РФ
Суд Берлина снял запрет на вывешивание и ношение украинского флага у советских мемориалов 8 и 9 мая, при этом оставил запрет на российскую и советскую символику. Об этом в Twitter сообщил проукраинский адвокат Патрик Хайнеманн.
«Удалось доказать незаконность запрета флагов Украины со стороны полиции Берлина 8 и 9 мая», — написал правозащитник, подавший ранее иск против решения полиции о запрете.
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Это сообщение подтвердили ряд проукраинских движений в Германии и берлинские СМИ.
Полиция германской столицы запретила ношение флагов и символики России, Украины и СССР у советских памятников 8 и 9 мая. Ограничение действует второй год подряд во избежание конфликтных ситуаций.
Согласно опросу ВЦИОМ, День Победы для большинства россиян — это самый важный праздник. В 2014 году первенство было за Новым годом. День Победы россияне считают самым главным праздником с 2018 года.
День Победы 9 мая
Германия
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