Суд Бангладеш решил арестовать 79-летнего нобелевского лауреата

Стало известно, что 79-летнего Юнуса обвиняют в незаконном увольнении трех сотрудников его компании Grameen Communications.

В июле 2019 года работники подали заявление в суд на целый ряд руководящих сотрудников компании: самого Юнуса, управляющего директора Назнина Султаны, а также заместителя главного управляющего Хандакера Абу Абудина. По словам истцов, их уволили из-за создания профсоюза без законных оснований.

Разбирательство назначили на 8 октября, однако Мухаммад Юнус не вился на заседание, и суд выдал ордер на арест бизнесмена. Остальных фигурантов дела отпустили под залог.

Нобелевскую премию Мухаммад Юнус получил в 2006 году за «попытки инициировать экономическое и социальное развитие снизу».