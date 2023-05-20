Мир 20 мая 2023, 16:33 Суд арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна ТАСС: суд на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына премьера Армении Пашиняна РИА «Новости»

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Суд общей юрисдикции Еревана 20 мая взял под стражу на месяц Гаяне Акопян, сообщил ТАСС. Женщину обвиняют в попытке похитить сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна — 23-летнего Ашота.

Во время заседания у здания суда собрались те, кто поддерживает обвиняемую. Они скандировали антиправительственные лозунги.

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Как сообщил адвокат задержанной, несмотря на все официальные запросы в суд, Акопян все равно арестовали.

Днем 17 мая стало известно о попытке похищения Ашота Пашиняна. Молодого человека силой посадили в машину, но он сумел выбраться и сбежать. В результате ЧП он повредил ногу, его отправили в больницу.