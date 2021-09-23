На Украине посадили поляка, который вербовал украинок в немецкие бордели

Суд Львова признал виновным гражданина Польши, который вербовал украинских девушек для работы в немецких борделях. Он находил малообеспеченных украинок, которым обещал заработок в размере 1000-1500 евро в неделю.

Об том сообщил ТСН. Одна из потерпевших рассказала, что согласилась на предложение, потому что нуждалась в работе и деньгах. После этого мужчина предложил ей найти еще несколько девушек для этой работы. Он подчеркнул, что сможет отправить в бордель до 50 украинок, если все получится. Девушка привела трех своих знакомых — поляк обещал, что даст им официальную работу в немецком борделе.

«На вопрос девушек обвиняемый четко сообщает условия труда и проживания девушек в Германии. Иностранец также гарантировал, что никто не заберет их паспорта или деньги. За работу девушкам обещали 1000-1500 евро за неделю. Также то, что деньги за дополнительные сексуальные услуги девушки могут оставлять себе», — сказано в протоколе суда.

Кроме того, мужчина обещал, что девушки получат фальшивые паспорта с польским гражданством, а также гарантировал медицинскую помощь. Планировалось, что из Украины девушки отправятся в Вроцлав, а оттуда в Германию, но полиция задержала их на границе. Выяснилось, что одна из девушек обратилась в полицию — и все это время правоохранители проводили следственные действия.

При этом поляк отметил, что одна из девушек обратилась к нему за помощью сама, а затем привела еще трех подруг, которые тоже нуждались в деньгах. По его словам, о борделе в Германии он узнал в Сети, специально чтобы помочь украинке. Следствие опровергло эти слова, уточнил, что девушка пришла в полицию после того, как мужчина предложил ей эту работу.

Суд Львова признал мужчину виновным. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком три года. Такой приговор вынесли с учетом того, что у подозреваемого есть жена с проблемами зрения и двое детей.