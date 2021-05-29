Су-35 пролетел максимально низко над пляжем в Китае. Видео

Российский самолет Су-35 пролетел над одним из пляжей Китая на максимально низкой высоте. Борт находится на вооружении ВВС Национально-освободительной армии республика. Его полет засняли на видео очевидцы.

Кадры с самолетом опубликовали в Telegram-канале Dambiev. Полет Су-35 успели заснять на видео отдыхающее в отеле очевидцы. На кадрах можно увидеть, как самолет на большой скорости пролетает вдоль побережья. При этом воздушное судно находится на максимально близком расстоянии к воде. Полет проходил над пляжем города Ляньюньган в провинции Цзянсу.

Китай в 2015 году приобрел российские Су-35, заключив контракт с «Рособоронэкспортом». Сначала Национально-освободительная армия Китая получила 24 самолета. Затем в республику поставили еще 20 истребителей.

В начале марта ситатели Defence Blog составили рейтинг пяти самых красивых истребителей в мире. Российский Су-35 поколения 4++ занял вторую строчку списка, уступив американскому истребителю пятого поколения F-22 Raptor.