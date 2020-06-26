Су-30 развернул американские самолеты-разведчики над Черным морем. Видео

Американские самолеты-разведчики улетели от российской границы над Черным морем после того, как российские военные подняли на «перехват» истребитель Су-30. Видео сопровождения выложило Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А „Посейдон“ ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Су-30 находится в составе дежурных сил ПВО Южного федерального округа. После выполнения задания он вернулся на базу.

Ранее 26 июня в Минобороны сообщили, что за неделю у российских границ были зафиксированы 35 иностранных самолетов-разведчиков и шесть беспилотников. Истребители дежурных сил ПВО поднимались на перехват 19 раз за семь дней, чтобы не допустить нарушения российских границ.