Российские ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские вооруженные силы ударом средств ПВО сбили украинский самолет Су-25 неподалеку от города Изюм в Харьковской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также российские военные высокоточным ударом уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве.

Всего за прошедшую ночь ВС РФ уничтожили 811 объектов украинской армии, среди них 43 пункта управления подразделениями националистических формирований.

Специальная операция России на Украине началась 24 февраля, президент Владимир Путин обозначил ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров позднее добавил, что также задачей спецоперации является положение конца доминированию США на мировой арене.