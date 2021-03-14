«Стыдный» исход танковой войны с Россией предсказали в Британии

Власти Великобритании предсказали своим танкистам поражение в предполагаемой войне с Россией. Прогноз составил комитет по обороне палаты общин британского парламента.

В частности, в случае вооруженного конфликта с Россией Британия, вероятно, не сможет выйти победителем. В отчете отмечено, что бронетехника в стране давно устарела. Некоторым машинам больше 30 лет, и у них низкая механическая надежность. Более того, они серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, несомненно, оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой», — говорится в документе.

Однако парламентарии обратили внимание, что Министерство обороны и руководство британской армии знают о плачевном состоянии техники. Но провал программ модернизации приводит к тому, что она становится все старше.

В начале марта зарубежные СМИ сообщили, что Великобритания и США начали обсуждать введение дополнительных антироссийских санкций «из-за нарушения запрета на применение химоружия».