Мир 14 марта 2024, 22:52 «Стыдно». Макрона обвинили в нарушении Конституции из-за Украины Политик Филиппо задал Макрону три острых вопроса по его же просьбе РИА «Новости»

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Французский политик Флориан Филиппо обвинил президента страны Эммануэля Макрона в нарушении Конституции и в том, что финансовая помощь Украине оставит многих французов за чертой бедности. Об этом он написал в соцсети X.

Ранее Макрон предложил подписчикам задать свои вопросы о поддержке Украины и пообещал ответить на них. Филиппо воспользовался этой возможностью. Он спросил у президента, не стыдно ли ему, что французские солдаты считают идею об отправке войск на Украину безответственной и безумной.

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«Вам не стыдно растрачивать дополнительные три миллиарда евро на Украину в 2024 году, когда во Франции 350 тысяч человек будут жить на улицах, люди умирают в отделениях неотложной помощи, а 27% французских крестьян живут за чертой бедности?» — поинтересовался политик.

Филиппо также спросил, почему соглашение о гарантиях безопасности с Украиной не получило статус международного договора, который, согласно французской Конституции, необходимо ратифицировать. Политик напомнил, что Макрон должен быть гарантом Конституции.

Ранее политолог рассказал, какие страны могут поддержать инициативу Франции об отправке войск на Украину.