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    20 апреля 2022, 01:17

    Стыдно и неприятно. Европейская элита не справилась с управлением общим домом и обвинила во всем Россию

    Политолог Зберовский заявил, что европейская элита не справилась с управлением общим домом

    Андрей Васильев, Полина Созыкина

    Европа и США проиграли экономическую конкуренцию Китаю, не справились с управлением общим домом и обвинили во всем Россию. Такое мнение «360» высказал политолог и доктор наук Андрей Зберовский.

    Стыдно и неприятно. Европейская элита не справилась с управлением общим домом и обвинила во всем Россию

    Европейской элите стало стыдно за свою несостоятельность, и тут подвернулась история с Россией. Они поспешили задним числом обвинить ее во всех смертных грехах.

    «Это Россия не так торговала газом, вмешивалась в выборы во все времена в Европе, начиная от французской буржуазной революции и заканчивая сегодняшним днем», — заметил Зберовский.

    Запад, по его словам, обвинил Россию в препятствовании международной торговле и многих других грехах. Русофобия много раз возникала в мировой истории, для россиян это привычное явление.

    «Европейская элита кичится тем, что они умные и образованные, лучшие университеты мира оканчивают. Но они с управлением своим общим европейским домом не справились», — заключил Зберовский.