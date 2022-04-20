Стыдно и неприятно. Европейская элита не справилась с управлением общим домом и обвинила во всем Россию

Европа и США проиграли экономическую конкуренцию Китаю, не справились с управлением общим домом и обвинили во всем Россию. Такое мнение «360» высказал политолог и доктор наук Андрей Зберовский.

Европейской элите стало стыдно за свою несостоятельность, и тут подвернулась история с Россией. Они поспешили задним числом обвинить ее во всех смертных грехах.

«Это Россия не так торговала газом, вмешивалась в выборы во все времена в Европе, начиная от французской буржуазной революции и заканчивая сегодняшним днем», — заметил Зберовский.

Запад, по его словам, обвинил Россию в препятствовании международной торговле и многих других грехах. Русофобия много раз возникала в мировой истории, для россиян это привычное явление.

«Европейская элита кичится тем, что они умные и образованные, лучшие университеты мира оканчивают. Но они с управлением своим общим европейским домом не справились», — заключил Зберовский.