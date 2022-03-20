«Стыдливо молчит». Зампостпреда России в ЮНЕСКО обвинила организацию в игнорировании русофобии

ЮНЕСКО не торопится освещать дискриминацию россиян за границей. Организация стыдливо умалчивает о русофобии, заявила заместитель постпреда РФ при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

«Вызывает большое разочарование, что международные институты, в частности ЮНЕСКО, не реагируют. Потому что это ее прямой мандат — борьба с дискриминацией, языком ненависти», — сказала Довгаленко в эфире программы «Соловьев-Life».

Она уточнила, что с самого начала проведения спецоперации на Украине организация ни разу не затронула проблему притеснения проживающих в других странах россиян по национальному признаку.

«Я даже не думала, что будут так стыдливо молчать. В многочисленных пресс-релизах, которые за это время выпустил и секретариат, и гендиректор, эта тема обходится стороной, как будто ничего нет», — отметила Довгаленко.

По словам зампостпреда, организация достаточно быстро реагировала на проявления антисемитизма, а в случае с русофобией никаких действий не предпринималось.

Ранее российский постпред при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявлял, что организация восемь лет не замечала гонения на русский язык и культуру на Украине.