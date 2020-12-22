Стычки между митингующими противниками Пашиняна и силовиками начались в Ереване

В центр Еревана перебросили внутренние войска и личный состав Службы национальной безопасности. Полицейские оттесняют участников митинга от его организаторов. Оппозиционеров задерживают.

Митинги против Пашиняна начались в Ереване после того, как глава правительства Армении подписал совместное с Россией и Азербайджаном заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого часть непризнанной республики, куда вошли азербайджанские войска, осталась за Баку, а в зону конфликта вошли российские миротворцы.

Многие жители Армении считают, что Пашинян сдал Карабах. Сам он заявил, что принял такое решение по совету военных, чтобы остановить кровопролитие.