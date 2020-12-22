Стычки между митингующими противниками Пашиняна и силовиками начались в Ереване
Днем 22 декабря армянская оппозиция организовала очередной митинг в Ереване за отставку премьера Никола Пашиняна. Обстановка в армянской столице сейчас напряженная. Участники акции вступили в рукопашный бой с силовиками. Травмы получили три сотрудника правоохранительных органов, сообщило агентство «Sputnik Армения».
В центр Еревана перебросили внутренние войска и личный состав Службы национальной безопасности. Полицейские оттесняют участников митинга от его организаторов. Оппозиционеров задерживают.
Митинги против Пашиняна начались в Ереване после того, как глава правительства Армении подписал совместное с Россией и Азербайджаном заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После этого часть непризнанной республики, куда вошли азербайджанские войска, осталась за Баку, а в зону конфликта вошли российские миротворцы.
Многие жители Армении считают, что Пашинян сдал Карабах. Сам он заявил, что принял такое решение по совету военных, чтобы остановить кровопролитие.