Студия Pixar сняла мультфильм с героем-геем

Американская студия Pixar выпустила мультфильм с историей главного героя нетрадиционной сексуальной ориентации. Эта стало первой работой про гея в истории киностудии.

Мультфильм Out («Выход») рассказывает о парне Греге, который не знает, как признаться родителям в том, что он гей. В какой-то момент юноша меняется телами со своим псом Джимом. Питомец помогает скрыть настоящую ориентацию от родителей главного героя, но мать все равно узнает правду, пишет The New York Times.

«За последние несколько лет персонажи ЛГБТ и их истории стали обычным явлением в развлекательном сегменте для семей. <…> Показав молодого гея, Out поднял планку для включения подобных мультфильмов в детские и семейные программы», — отметил представитель ЛГБТ-организации GLAAD Джереми Блэклоу.

Мультфильм выпустили на стриминговом сервисе Disney+. Режиссером короткометражки стал Стивен Клэй Хантер. Он работал над такими мультфильмами, как «В поисках Немо», «ВАЛЛ-И», «Хороший динозавр» и другими.