Студия Nacon анонсировала вторую часть игры Greedfall

Игра GreedFall 2: The Dying World выйдет в 2024 году. Об этом сообщило издание «Ридус» со ссылкой на студию Nacon.

Известно, что она станет приквелом к первой части. Ее сюжет расскажет о событиях, которые произошли тремя годами ранее.

Главного героя принудительно переселяют на родной континент колонистов, которые захватили его родину — царство Тир Фради. Герой при помощи дипломатии, хитрости или войны должен освободиться сам и освободить свои земли.

«В этой новой главе игроки будут исследовать старый континент с его большим и разнообразным окружением. Они встретят новых компаньонов и новые фракции, и я надеюсь, что их ждут незабываемые приключения», — рассказала директор студии Жанна Руссо.