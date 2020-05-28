Студия Лебедева разработала новый герб Белоруссии. Там есть кот, картошка и трактор
Дизайнеры умудрились на ограниченное пространство гербового щита впихнуть все стереотипы о Белоруссии. Получилось это без ядовитого сарказма, а очень тепло и по-домашнему. Пользователи задались вопросом: при чем здесь кот? Чтобы разобраться в этом, стоит прочитать стихотворение, которое запостили в Instagram студии вместе с презентацией герба.
Хочется, чтоб было круто?
Надоела скукота?
Символ мира и уюта —
разместить в гербе кота!
Васильки гербу дают
урожайность и уют,
пара тракторов, картошка —
чувство сытости немножко,
ни войны, ни готики —
только мир да котики.
Что за мысль отражена
на гербе на нашем?
Мы уютная страна —
лапочки и няши!
В этом году власти Белоруссии решили немного изменить герб республики, который появился в своем нынешнем виде почти 100 лет назад. На символе государства вместо контуров России появятся очертания Европы, а звезда в верхней его части станет побольше.
Житель Минска Дмитрий Левковец решил, что менять герб надо радикально. Он поделился на сайте molamola идеей заказать дизайн нового белорусского герба в студии Лебедева. Мужчина собрал пожертвования, добавил свои кровные и отправил заявку в Москву. В студии за экспресс-дизайн берут 100 тысяч рублей.
Пользователям очень понравилось творение подопечных Артемия Лебедева. В Instagram нет гневных или даже недовольных комментариев. Люди обрадовались, начали мечтать жить в стране с таким гербом и поблагодарили дизайнеров за красочное начало дня.
«10 Лукашенко из 10», — поставил оценку гербу 9th_kun.
«Надо было еще усики у картошки сделать 😱 Тогда батька одобрил бы», — пошутила al.shrk.
Эпитеты «волшебно» и «офигенно» встречаются в комментариях чаще всего. О том, видел ли уже президент Белоруссии Александр Лукашенко этот герб, в студии не сообщили.