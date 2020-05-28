    28 мая 2020, 10:15

    Студия Лебедева разработала новый герб Белоруссии. Там есть кот, картошка и трактор

    Андрей Иванов

    Котик, два трактора, васильки и картошка: эти символы радушия и уюта дизайнеры студии Лебедева разместили на новом гербе Белоруссии. Выглядит он очень душевно и ярко.

    Дизайнеры умудрились на ограниченное пространство гербового щита впихнуть все стереотипы о Белоруссии. Получилось это без ядовитого сарказма, а очень тепло и по-домашнему. Пользователи задались вопросом: при чем здесь кот? Чтобы разобраться в этом, стоит прочитать стихотворение, которое запостили в Instagram студии вместе с презентацией герба.

    Хочется, чтоб было круто?

    Надоела скукота?

    Символ мира и уюта —

    разместить в гербе кота!

    Васильки гербу дают

    урожайность и уют,

    пара тракторов, картошка —

    чувство сытости немножко,

    ни войны, ни готики —

    только мир да котики.

    Что за мысль отражена

    на гербе на нашем?

    Мы уютная страна —

    лапочки и няши!

    В этом году власти Белоруссии решили немного изменить герб республики, который появился в своем нынешнем виде почти 100 лет назад. На символе государства вместо контуров России появятся очертания Европы, а звезда в верхней его части станет побольше.

    Житель Минска Дмитрий Левковец решил, что менять герб надо радикально. Он поделился на сайте molamola идеей заказать дизайн нового белорусского герба в студии Лебедева. Мужчина собрал пожертвования, добавил свои кровные и отправил заявку в Москву. В студии за экспресс-дизайн берут 100 тысяч рублей.

    Пользователям очень понравилось творение подопечных Артемия Лебедева. В Instagram нет гневных или даже недовольных комментариев. Люди обрадовались, начали мечтать жить в стране с таким гербом и поблагодарили дизайнеров за красочное начало дня.

    «10 Лукашенко из 10», — поставил оценку гербу 9th_kun.

    «Надо было еще усики у картошки сделать 😱 Тогда батька одобрил бы», — пошутила al.shrk.

    Эпитеты «волшебно» и «офигенно» встречаются в комментариях чаще всего. О том, видел ли уже президент Белоруссии Александр Лукашенко этот герб, в студии не сообщили.