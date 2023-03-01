Мир 01 марта 2023, 11:58 Студия Disney представила первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди»

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Студия Disney, которая занимается производством полнометражных анимационных фильмов, выпустила первый трейлер кинокартины «Питер Пэн и Венди». Об этом сообщило РИА ФАН.

Главные роли в фэнтезийный приключенческий фильме исполнили Джуд Лоу, Эвер Андерсон, Александер Молони, Алисса Вапанатахк. Режиссером кинокартины и ее сценаристом стал Дэвид Лоури.

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Отмечается, что премьера фильма «Питер Пэн и Венди» состоится 28 апреля.

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