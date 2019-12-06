Студенты сгоревшего колледжа в Одессе вернутся к занятиям 9 декабря

«Студенты Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который пострадал от пожара, возобновят обучение уже в понедельник, 9 декабря 2019 года», — сообщила пресс-служба минобразования Украины.

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Занятия для учащихся будут проводить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа, который относится к Киевского национальному торгово-экономическому университету. Часть учебных групп разместят во втором корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который не пострадал в огне.

Пожар в образовательном учреждении произошел 4 декабря. По данным на 6 декабря, открытый огонь не зафиксирован. Спасатели продолжают тушить отдельные тлеющие очаги перекрытий и конструкций строения. Ранее была опубликована информация, что в пожаре погибло четыре человека. 11 украинцев числятся пропавшими без вести, еще 32 человека пострадало.

Администрация города Одессы получила от президента Украины Владимира Зеленского указание оказать помощь всем, кого затронуло это ЧП, а также как можно скорее установить обстоятельства произошедшего. Сотрудники полиции завели уголовное дело. Следствие отрабатывает две основные версии: к возгоранию могли привести умышленный поджог или неисправность электрооборудования.