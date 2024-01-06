Мир 06 января 2024, 22:59 Студенты попытались прорваться в офис президента Южной Кореи Yonhap: в Южной Корее студенты-активисты прорывались в офис президента Unsplash

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Студенты попытались проникнуть в офис президента Южной Кореи Юн Сок Еля. В акции участвовало 20 человек. Они оказались активистами из «Прогрессивного союза университетов Кореи», сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Учащиеся прорывались на территорию, где находится здание администрации президента. Комплекс расположен в районе Сеула Йонсан. Правоохранители обнаружили дебоширов и задержали их.

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Это не первая акция молодых людей. До этого они требовали расследования в отношении жены президента, первой леди Ким Гон Хим. Студенты уверены, что женщина замешана в махинациях с ценными бумагами.

В Санкт-Петербурге студент устроил стрельбу в одном из баров города. Молодой человек очень не хотел уходить из заведения, несмотря на его закрытие. На просьбу покинуть помещение он достал пневматический пистолет и открыл огонь.