Студенты из КНР резко перевелись из украинских вузов в петербургские

По его словам, волна обращений от китайских студентов из украинских вузов поднялась в прошлом году.

Вэй добавил, что в Санкт-Петербурге сегодня учится около восьми тысяч китайских студентов. При этом четыре тысячи отдали предпочтение СПбГУ, СПб Политехническому университету имени Петра Великого и РГПУ имени А. И. Герцена. По его словам, интерес к образованию в Северной столице вырос из-за его стоимости, которая в разы ниже, чем в Европе или США.

«Думаю, что город с такой образовательной базой мог бы привлекать больше наших студентов. Приведу в пример Сингапур — там учится 40 тысяч граждан КНР, при этом я вовсе не уверен, что уровень образования в вузах там сильно выше», — отметил Вэй.