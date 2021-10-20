Студентов в Туркменистане обязали носить с собой книги президента Бердымухамедова

В Туркмении в архитектурно-строительном институте (ТГАСИ) студентов обязали носить с сбой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщило радио «Азатлык»*.

Один студент рассказал изданию, что администрация вуза обязала учащихся всегда иметь при себе одну из 60 книг Бердымухамедова. По его словам, за отсутствие книги студентам могут пригрозить отчислением.

Еще один студент с горечью признался, что их просят сдавать деньги якобы на нужды учебного заведения. Например, несколько дней назад со студентов собрали по две тысячи рублей на замену треснутых стекол в окнах общежития. Тех, кто отказывается сдавать, обвиняют в отсутствии поддержки действующего президента, также угрожают отчислением и выдачей негативной характеристики. Однако в учебном заведении заявили, что все это ложь.

Летом президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оделся в экипировку летчика и сел за штурвал военного самолета, чтобы лично испытать его.

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