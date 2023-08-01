Мир 01 августа 2023, 03:03 Студентов в Германии начали учить снимать порнофильмы Bild: студенты закончили курс по съемкам порнофильмов в немецком университете Веймара Pxhere

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Съемку порнографии начали преподавать студентам немецкого университета Веймара. В учебном заведении недавно закончился первый курс по съемкам откровенных лент, сообщил Bild.

В апреле в Университете строительства и художественного конструирования Баухаус запустили элективный курс «Порно — это политика». В курс входили 16 семинаров, а к финальному зачету нужно было сделать порноролик.

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На элективный курс записались 20 студентов с программ магистратуры и бакалавриата. Порнохудожница Энн Антидот стала одним из приглашенных преподавателей.

Курс длился три месяца. Преподаватели учили студентов, разделенных на пять съемочных групп, снимать эротические видео. Как отметили создатели курса, его целью было поставить под вопрос «гендерную иерархию в порноиндустрии», а также дать новое «определение порнографии с феминистской точки зрения».

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